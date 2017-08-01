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بتاريــخ : 22 غشت 2017 / 10:39

بالفيديو.. صادم: ايمان ضحية الطوبيس مصابة بالسيدا

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إيمان قصة فتاة مريضة بخلل عقلي أصيبت بالسيدا بعد تعرضها للاغتصاب في الشارع..جد مؤثر للمساعدة
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