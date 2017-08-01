 خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لاعتقال المتورطين في محاولة اغتصاب ''مختلة عقليا'' بطوبيس فكازا وهاشحال غادي يدوزو ديال الحبس ﻿

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بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 23:33

خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لاعتقال المتورطين في محاولة اغتصاب ''مختلة عقليا'' بطوبيس فكازا وهاشحال غادي يدوزو ديال الحبس

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خبر اليوم.. التفاصيل الكاملة لاعتقال المتورطين في محاولة اغتصاب مختلة عقليا بطوبيس فكازا
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