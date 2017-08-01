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بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 22:06

شهادات صادمة من قلب حي البرنوصي ...هاذوك الدراري اللي حاولوا يغتاصبوا الدرية مامربينش وخاصهوم الحبس وشوهو الحي ديالنا

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شهادات صادمة من قلب حي البرنوصي ...هاذوك الدراري اللي حاولوا يغتاصبوا الدرية مامربينش وخاصهوم الحبس
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