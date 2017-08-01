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شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بتاريــخ : 21 غشت 2017 / 01:25

بالفيديو..''شوف تيفي'' في قلب محطة القطار ''الميناء الدارالبيضاء'' بعد إعلان توقفها يومه الأحد عن العمل.. وهاشنو قالو المسافرين

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بالفيديو..شوف تيفي في قلب محطة القطار الميناء الدارالبيضاء بعد إعلان توقفها يومه الأحد عن العمل وهاشنو قالو المسافرين
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