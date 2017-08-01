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بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 15:38

فيديو هام لأصحاب القلوب الرحيمة قبل عيد الأضحى..أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي ..فرحونا

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أسرة ضعيفة تحتاج أضحية العيد و الأم تناشد ..منين كيوصل العيد كنمرض حيث معندناش باش نشريو الحولي
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