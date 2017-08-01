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بتاريــخ : 20 غشت 2017 / 13:53

أب مكلوم..ولدي قتلوه و منين بغيت ندفنو هددوني باش نسكت..بغيت حق ولدي حيث القاتل مطلوق

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أب مكلوم..ولدي قتلوه و منين بغيت ندفنو هددوني باش نسكت..بغيت حق ولدي حيث القاتل مطلوق
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