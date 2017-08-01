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بتاريــخ : 18 غشت 2017 / 22:51

حليمة..ساكنة غير فالكاريان فكازة و تشللات بالبرودة ومعندهاش باش تشري الحولي ديال العيد ..شاهد دموع الزوج الوفي..للمساعدة

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حليمة..ساكنة غير فالكاريان فكازة و تشللات بالبرودة ومعندهاش باش تشري الحولي ديال العيد
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