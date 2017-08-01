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بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 20:48

سجين سابق يُفجرها و بوجه مكشوف..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل

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سجين سابق يُفجرها ..سيدنا عاطينا حقوقنا و لكن المسؤولين عذبونا و قتلونا بالجوع فهاذ السجن و بالدليل
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