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بتاريــخ : 17 غشت 2017 / 16:03

فاطمة ..قصة معاناة طفلة مع مرض الصرع تحول إلى إعاقة ذهنية و الأم تبكي..بنتي كتاكل Les couches ديالها و معنديش باش نداويها

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فاطمة ..قصة معاناة طفلة مع مرض الصرع تحول إلى إعاقة ذهنية و الأم تبكي
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