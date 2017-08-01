 بعد الدارالبيضاء..ساكنة الضحى بفاس تبكي و تشتكي بعد فضيحة السكن الاقتصادي..خلصنا فلوسنا و لقينا مشاكل ديال الواد الحار..كيخرجو لينا الحناش و العقارب‎‎ و شنيولة والمسؤولين ''آوت'' ﻿

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شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 14:49

بعد الدارالبيضاء..ساكنة الضحى بفاس تبكي و تشتكي بعد فضيحة السكن الاقتصادي..خلصنا فلوسنا و لقينا مشاكل ديال الواد الحار..كيخرجو لينا الحناش و العقارب‎‎ و شنيولة والمسؤولين ''آوت''

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بعد الدارالبيضاء..ساكنة الضحى بفاس تبكي و تشتكي بعد فضيحة السكن الاقتصادي..خلصنا فلوسنا
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