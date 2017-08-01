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بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 23:17

بعد انتقاله للرجاء عبد الرحيم شاكير يُفجرها في وجه الجيش الملكي وهذه أسباب اختياره القلعة الخضراء

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.بعد انتقاله للرجاء عبد الرحيم شاكير يُفجرها في وجه الجيش الملكي وهذه أسباب اختياره القلعة الخضراء
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