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بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 22:58

قبل أسبوعين على عيد الأضحى..شوفو أصغر حولي وها شحال الثمن ديالو فكازا

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قبل أسبوعين على عيد الأضحى..شوفو أصغر حولي وها شحال الثمن ديالو فكازا
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