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بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 03:34

أحوال الطقس : 14غشت 2017

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أحوال الطقس : 14غشت 2017
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بكل حرقة نجاة اعتابو ترد على منتقديها..أنا درت الفيديو حيث قلبي حرقني على مدينتي وممحتاجاش المناصب حيث عندي باش كنعيش | بــووز

بكل حرقة نجاة اعتابو ترد على منتقديها..أنا درت الفيديو حيث قلبي حرقني على مدينتي وممحتاجاش المناصب حيث عندي باش كنعيش

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