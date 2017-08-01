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بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 13:44

في مغرب 2017.. كاريان وسط الدارالبيضاء والساكنة تعاني.. الناس كاملين استافدو و حنا مزالين عايشين وسط الكلاب و الفيران و الثلوث

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كاريان وسط البيضاء والساكنة تعاني..الناس كاملين استافدو و حنا مزالين عايشين وسط الكلاب و الفيران
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