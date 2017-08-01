 الحقائق الكاملة لجريمة ذبح ملتحي لطفل قاصر و اغتصابه بمقبرة اليهود على لسان شاهدة على الحادثة ﻿

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بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 12:20

الحقائق الكاملة لجريمة ذبح ملتحي لطفل قاصر و اغتصابه بمقبرة اليهود على لسان شاهدة على الحادثة

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الحقائق الكاملة لجريمة ذبح ملتحي لطفل قاصر و اغتصابه بمقبرة اليهود على لسان شاهدة على الحادثة
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