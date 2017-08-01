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بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 01:21

شهادة صادمة من قلب أزمور..الوحش الآدمي لي قتل الطفل كان داير اللحية كلا ليه قلبو و غتاصبو

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شهادة صادمة من قلب أزمور..الوحش الآدمي لي قتل الطفل كان داير اللحية كلا ليه قلبو و غتاصبو
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