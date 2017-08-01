 لأصحاب القلوب الرحيمة..طفل متشرد يوجه رسالة مؤثرة للملك محمد السادس..هربت من الخيرية و بغيت غير نقرا و نكون بحال الدراري ﻿

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بتاريــخ : 13 غشت 2017 / 00:57

لأصحاب القلوب الرحيمة..طفل متشرد يوجه رسالة مؤثرة للملك محمد السادس..هربت من الخيرية و بغيت غير نقرا و نكون بحال الدراري

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لأصحاب القلوب الرحيمة..طفل متشرد يوجه رسالة مؤثرة للملك محمد السادس..هربت من الخيرية و بغيت غير نقرا
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