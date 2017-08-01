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بتاريــخ : 12 غشت 2017 / 14:14

بالفيديو:زوجة الجندي الذي اتهمها بالخيانة..كان كايجي من الصحراء و يضربني و منين مبغيتش نقري ليه ولاد ختو خرجني من داري و اتهمني بالفساد

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زوجة الجندي الذي اتهمها بالخيانة..كان كايجي من الصحراء و يضربني و منين مبغيتش نقري ليه ولاد ختو
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