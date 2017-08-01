 أول تصريح و بالفيديو لنجاة اعتابو بعد فضحها المسؤولين بالخميسات..درت هذاك الفيديو حيث بقا فيا الحال على بلادي وحيث عندي غيرة عليها..الملك خاصو يحاسب المسؤولين الكبار حيث غير كايشفرو فالشعب ﻿

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شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 23:31

أول تصريح و بالفيديو لنجاة اعتابو بعد فضحها المسؤولين بالخميسات..درت هذاك الفيديو حيث بقا فيا الحال على بلادي وحيث عندي غيرة عليها..الملك خاصو يحاسب المسؤولين الكبار حيث غير كايشفرو فالشعب

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أول تصريح لنجاة اعتابو بعد فضحها المسؤولين بالخميسات..درت هذاك الفيديو حيث بقا فيا الحال على بلادي
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