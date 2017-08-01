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بتاريــخ : 9 غشت 2017 / 20:25

بالفيديو..الشيخ الفزازي: البرلماني اللي قال إلغاء العمل بمكبرات صوت الآذان أو إلغائه ''خاصو يمشي عن الطبيب يشوف قواه العقلية''

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الشيخ الفزازي: البرلماني اللي قال إلغاء العمل بمكبرات صوت الآذان أو إلغائه خاصو يمشي عن الطبيب
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