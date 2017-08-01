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بتاريــخ : 6 غشت 2017 / 23:22

فيديو جد مؤثر..لحظة نقل السيدة المسنة التي عُثر عليها وحيدة في منزل مهجور بالبيضاء إلى المستشفى

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فيديو جد مؤثر..لحظة نقل السيدة المسنة التي عُثر عليها وحيدة في منزل مهجور بالبيضاء إلى المستشفى
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