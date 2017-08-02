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بتاريــخ : 5 غشت 2017 / 09:46

بالفيديو..رئيس روسيا يصطاد السمك تحت الماء

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بوتين يصطاد السمك تحت الماء
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