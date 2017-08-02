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بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 23:34

ببريطانيا ستقوم بمنع سيارات الديزل والبنزين عام 2040

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2040 عام منع سيارات الديزل والبنزين ببريطانيا
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