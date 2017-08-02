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بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 09:28

اتهام رجلين في أستراليا بالتخطيط لزرع قنبلة على رحلة للاتحاد للطيران

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اتهام رجلين في أستراليا بالتخطيط لزرع قنبلة على رحلة للاتحاد للطيران
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