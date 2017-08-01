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بتاريــخ : 4 غشت 2017 / 01:26

الخلفي:استغلال مقالع الرمال مجال ينظمه القانون وعمليات الاستغلال تتم في إطار سيادي

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الخلفي:استغلال مقالع الرمال مجال ينظمه القانون وعمليات الاستغلال تتم في إطار سيادي
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