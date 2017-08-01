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شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بتاريــخ : 3 غشت 2017 / 17:49

بن عتيق لشوف تيفي:القطاع المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وضع سياسة مندمجة ترتكز على المحافظة على الهوية المغربية وحماية حقوق ومصالح مغاربة العالم

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بن عتيق:وضعنا سياسة مندمجة ترتكز على المحافظة على الهوية المغربية وحماية حقوقهم
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