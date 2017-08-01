 أب فقير يُناشد المحسنين و أصحاب القلوب الرحيمة...تزادو عندي 3 ديال التوام ومعنديش باش نشري ليكوش ﻿

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بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 23:48

أب فقير يُناشد المحسنين و أصحاب القلوب الرحيمة...تزادو عندي 3 ديال التوام ومعنديش باش نشري ليكوش

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أب فقير يُناشد المحسنين و أصحاب القلوب الرحيمة...تزادو عندي 3 ديال التوام ومعنديش باش نشري ليكوش
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