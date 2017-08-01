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بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 21:07

بالفيديو.. شاهد الأمير مولاي رشيد اليوم مع الشعب في شاطئ الصخيرات

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سفيان البحري: شاهد الأمير مولاي رشيد اليوم مع الشعب في شاطئ الصخيرات
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