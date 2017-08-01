 بالفيديو..المحامية أسماء الوديع..الحالة الصحية للمعتقل الأبلق جيدة و لا تدعو للقلق ﻿

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بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 17:38

بالفيديو..المحامية أسماء الوديع..الحالة الصحية للمعتقل الأبلق جيدة و لا تدعو للقلق

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بالفيديو..المحامية أسماء الوديع..الحالة الصحية للمعتقل الأبلق جيدة و لا تدعو للقلق
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