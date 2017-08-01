 حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ ! ﻿

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بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 13:42

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ !

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Hatim Ammor - Yama (EXCLUSIVE Music Video) | (حاتم عمور - يامّا (فيديو كليب جصري
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