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بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 05:49

زيارة تفقدية للوزير التربية الوطنية والتعليم محمد الحصاد لعدد من المؤسسات التعلمية

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زيارة تفقدية للوزير التربية الوطنية والتعليم محمد الحصاد لعدد من المؤسسات التعلمية
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