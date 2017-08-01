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بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 21:14

بالفيديو.. ولاد الشعب محيحين بالشطيح فالمسبح البلدي بفاس وها شنو قالو منين تقطع الماء من النافورات +أجواء رائعة‎

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ولاد الشعب محيحين بالشطيح فالمسبح البلدي بفاس وها شنو قالو منين تقطع الماء من النافورات
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