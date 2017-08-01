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بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 11:53

فمغرب 2017..عائلة وسط كازا عايشة فالزنقة..كنا عايشين فالكاريان ريبو لينا و خرجونا للتشرد

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فمغرب 2017..عائلة وسط كازا عايشة فالزنقة..كنا عايشين فالكاريان ريبو لينا و خرجونا للتشرد
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