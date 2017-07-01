 من قلب الخيرية التي استقبلت المهندس المتشرد..شوفو كيفاش ولا كايعيش ''عبد الفتاح'' ﻿

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من حقنا نفرحو

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 18:41

من قلب الخيرية التي استقبلت المهندس المتشرد..شوفو كيفاش ولا كايعيش ''عبد الفتاح''

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من قلب الخيرية التي استقبلت المهندس المتشرد..شوفو كيفاش ولا كايعيش عبد الفتاح
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