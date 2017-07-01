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من حقنا نفرحو

بتاريــخ : 13 يوليوز 2017 / 03:36

بالفيديو.. شاهد برنامج الاغذية العالمي يوسع ايصال المساعدات الى محافظة الرقة السورية

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برنامج الاغذية العالمي يوسع ايصال المساعدات الى محافظة الرقة السورية
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