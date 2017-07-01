 معاناة ساكنة الكاريان فوسط كازا فالصيف..عندنا الصهد وقاطعين لينا الماء..حنا غير محسوبين على المغاربة ﻿

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من حقنا نفرحو

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 12:17

معاناة ساكنة الكاريان فوسط كازا فالصيف..عندنا الصهد وقاطعين لينا الماء..حنا غير محسوبين على المغاربة

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معاناة ساكنة الكاريان فوسط كازا فالصيف..عندنا الصهد وقاطعين لينا الماء..حنا غير محسوبين على المغاربة
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