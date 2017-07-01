 بالفيديو.. رصد حالة إنقاذ من الغرق بأحد شواطئ المملكة ﻿

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أزمة إخوان بن كيران

بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 06:23

بالفيديو.. رصد حالة إنقاذ من الغرق بأحد شواطئ المملكة

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ميدي1تيفي ترصد حالة إنقاذ من الغرق بأحد شواطئ المملكة
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