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بتاريــخ : 12 يوليوز 2017 / 04:23

بالفيديو.. 124 حريقا غابويا اندلع على مساحة 397 هكتارا خلال النصف الأول من 2017

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124 حريقا غابويا اندلع على مساحة 397 هكتارا خلال النصف الأول من 2017
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