 مواطن مغربي يحكي بحرقة تفاصيل إصابته برصاصة من طرف الجيش في أحدات 1990 ويناشد الملك محمد السادس..شوفو فين عايش..بغيت غير تعويض ﻿

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أزمة إخوان بن كيران

بتاريــخ : 10 يوليوز 2017 / 20:50

مواطن مغربي يحكي بحرقة تفاصيل إصابته برصاصة من طرف الجيش في أحدات 1990 ويناشد الملك محمد السادس..شوفو فين عايش..بغيت غير تعويض

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1990 مواطن مغربي يحكي بحرقة تفاصيل إصابته برصاصة من طرف الجيش في أحدات ويناشد الملك
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