 تلميذة في الجهوي تبكي :الأستاذ ديالي عايرني و قاليا نتي من ذوي الاحتياجات الخاصة و كاتعاني من التقزم حيث مدرتش الساعات الإضافية ﻿

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أزمة إخوان بن كيران

بتاريــخ : 5 يوليوز 2017 / 16:56

تلميذة في الجهوي تبكي :الأستاذ ديالي عايرني و قاليا نتي من ذوي الاحتياجات الخاصة و كاتعاني من التقزم حيث مدرتش الساعات الإضافية

الأستاذ ديالي عايرني و قاليا نتي من ذوي الاحتياجات الخاصة و كاتعاني من التقزم حيث مدرتش الساعات
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