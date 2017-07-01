 بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني ﻿

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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 21:27

بالفيديو..الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني

الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقدم مخططها الاستراتيجي الذي يروم دعم تمويل الاقتصاد الوطني
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