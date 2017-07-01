 شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد ﻿

آخر الأخبار

عاجل.. مسلح يقتل شرطيا في محكمة ويحتجز رهينة بهذه الدولة الإسلامية | دولي

عاجل.. مسلح يقتل شرطيا في محكمة ويحتجز رهينة بهذه الدولة الإسلامية

بالفيديو | تفاصيل اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار | حوادث و حقوق

بالفيديو | تفاصيل اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار

مثير..تهم جديدة وخطيرة موجهة لـ مشتري قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس | مجتمع

مثير..تهم جديدة وخطيرة موجهة لـ ''مشتري'' قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس

مثير... اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار | مجتمع

مثير... اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار

فيديو طريف | شفارة بغاو يسرقو موطور من الحجم الكبير لكن صدقو عيانين وما قدروش يحركوه.. شوفو شنو دارو ! | حوادث و حقوق

فيديو طريف | شفارة بغاو يسرقو موطور من الحجم الكبير لكن صدقو عيانين وما قدروش يحركوه.. شوفو شنو

425 ألف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج توافدوا على المملكة منذ انطلاق عملية مرحبا 2017 | مجتمع

425 ألف من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج توافدوا على المملكة منذ انطلاق عملية ''مرحبا 2017''

بالفيديو..إنقاذ مغاربة حراكة من موت محقق بالسواحل الإيطالية..ومغربي يصيح :الشباب المغربي مهمش | مجتمع

بالفيديو..إنقاذ مغاربة حراكة من موت محقق بالسواحل الإيطالية..ومغربي يصيح :''الشباب المغربي مهمش''

بالصور..بن كيران يُواصل إجتماعاته الحزبية بمنزله إستعدادا للمؤتمر المقبل | بوليتيك

بالصور..بن كيران يُواصل إجتماعاته الحزبية بمنزله إستعدادا للمؤتمر المقبل

عاجل..حادثة سير خطيرة بأحد أكبر وأهم شوارع مدينة الدار البيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل..حادثة سير خطيرة بأحد أكبر وأهم شوارع مدينة الدار البيضاء+صور

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 4 يوليوز 2017 / 20:51

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :


كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


شاهد أيضا

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش | خارج البلاطو

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش

بالفيديو.. ساجد في قلب شاطئ كيمادو بالحسيمة | خارج البلاطو

بالفيديو.. ساجد في قلب شاطئ ''كيمادو'' بالحسيمة

وجدة تعيش على إيقاع المهرجان الشبابي كارفور | خارج البلاطو

وجدة تعيش على إيقاع المهرجان الشبابي ''كارفور''

من قلب شاطئ عين الذئاب..شوفو أشنو قالوا المواطنين في أجوبة طريفة على البنات لي كايعومو بالمايو/ كايديرو لينا التصريح بالممتلكات | خارج البلاطو

من قلب شاطئ عين الذئاب..شوفو أشنو قالوا المواطنين في أجوبة طريفة على البنات لي كايعومو بالمايو/ كايديرو لينا التصريح بالممتلكات

فيديو صادم:شوفو معاناة أم مراكشية مع ابنها لي كان ضرب دنيا بوطازوت بالطوموبيل:ولدي مسخوط منين مكانعطيهش لفلوس كيضربني | خارج البلاطو

فيديو صادم:شوفو معاناة أم مراكشية مع ابنها لي كان ضرب دنيا بوطازوت بالطوموبيل:ولدي مسخوط منين مكانعطيهش لفلوس كيضربني

بالفيديو:الفنان الكوميدي مهيول يُفجرها في وجه إيكو حول مهرجان الضحك..الطيارة و سبعة رجال الفكرة ديالنا وحيث حنا دراوش شفروها لينا+ حقائق صادمة | خارج البلاطو

بالفيديو:الفنان الكوميدي مهيول يُفجرها في وجه إيكو حول مهرجان الضحك..الطيارة و سبعة رجال الفكرة ديالنا وحيث حنا دراوش شفروها لينا+ حقائق صادمة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. مسلح يقتل شرطيا في محكمة ويحتجز رهينة بهذه الدولة الإسلامية | دولي
منذ 14 دقيقة

عاجل.. مسلح يقتل شرطيا في محكمة ويحتجز رهينة بهذه الدولة الإسلامية

بالفيديو | تفاصيل اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار | حوادث و حقوق

بالفيديو | تفاصيل اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار

مثير..تهم جديدة وخطيرة موجهة لـ مشتري قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس | مجتمع

مثير..تهم جديدة وخطيرة موجهة لـ ''مشتري'' قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس

مثير... اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار | مجتمع

مثير... اعتقال ولد أمين عام حزب حزب سياسي لقاو عندو 145 مليار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

شاب مغربي: ماعندنا لا تعليم لا طب فهاذ لبلاد

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش | خارج البلاطو

مغربية صريحة..كنفضل نعوم فالبحر بالمايو وها علاش

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو) | قنوات أخرى

الأمير مولاي الحسن الأول على الصعيد العالمي (فيديو)

مغربية في تصريح طريف..عندنا المساواة فالمغرب..لمرا كتخدم و الراجل جالس (فيديو) | بــووز

مغربية في تصريح طريف..عندنا المساواة فالمغرب..''لمرا كتخدم و الراجل جالس'' (فيديو)

﻿ ﻿
اليوم 15:57 GMT

عاجل و انفراد:نقل الفنان أمينوكس إلى المستشفى العسكري بالرباط وها علاش

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.