 برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط –سلا القنيطرة يصادق على18 مشروع اتفاقية تهم دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والتنمية القروية ﻿

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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 19:33

برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط –سلا القنيطرة يصادق على18 مشروع اتفاقية تهم دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والتنمية القروية

برنامج التنمية الجهوية لجهة الرباط –سلا القنيطرة يصادق على18 مشروع اتفاقية تهم دعم عدة قطاعات
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