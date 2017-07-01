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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 3 يوليوز 2017 / 17:23

وقفة احتجاجية تزامنا مع تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز الجاري أمام محكمة عين السبع

وقفة احتجاجية تزامنا مع تأجيل النظر في قضية عادل الكرطومي وعادل لبداحي إلى غاية العاشر من شهر يوليوز
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