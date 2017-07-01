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بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 22:10

هؤلاء هم الوزارء الذين وقعوا على مشروع الحسيمة منارة المتوسط

هؤلاء هم الوزارء الذين وقعوا على مشروع الحسيمة منارة المتوسط
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