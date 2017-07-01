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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 2 يوليوز 2017 / 15:09

شوفو مفهوم الرجولة عند هاذ الشاب...بغيت نتزوج مرا كبر مني عندها الأولاد وتخدم عليا..مابغيتش نخدم أنا حيث أنا هو الراجل

بغيت نتزوج مرا كبر مني عندها الأولاد وتخدم عليا..مابغيتش نخدم أنا حيث أنا هو الراجل
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