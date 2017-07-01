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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 18:43

بالفيديو..مشهد رائع من شاطيء الصفيحة الساحر بالحسيمة اليوم السبت حيث روج أنه سيشهد احتجاجات كبيرة

مشهد رائع من شاطيء الصفيحة الساحر بالحسيمة اليوم السبت حيث روج أنه سيشهد احتجاجات كبيرة
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