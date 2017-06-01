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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 14:20

أخنوش في قلب بني عمار بإقليم الحسيمة يجتمع بساكنة المنطقة وأطرها بحضور السجلماسي لمناقشة آخر المستجدات لتطوير النشاط الفلاحي

أخنوش في قلب بني عمار بإقليم الحسيمة يجتمع بساكنة المنطقة وأطرها لمناقشة تطوير النشاط الفلاحي
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