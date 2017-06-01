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بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 12:21

نجم المنتخب المغربي يوسف العربي يظهر في فيديو أغنية جديدة تجمع ''DJ Hamida'' و''Lartiste''

DJ Hamida feat. Lartiste - Cest une frappe (clip officiel)
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