 لحظة نقل إحدى المصابات في حالة خطيرة بعد فاجعة حريق سلا ﻿

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في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

بتاريــخ : 29 يونيو 2017 / 21:28

لحظة نقل إحدى المصابات في حالة خطيرة بعد فاجعة حريق سلا

لحظة نقل إحدى المصابات في حالة خطيرة بعد فاجعة حريق سلا
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